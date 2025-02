L’interesse per il Syucai cresce anche in Italia, con un’attenzione particolare nel Sud del Paese. A Corigliano-Rossano, presso l’Hotel S. Luca, si è tenuta una masterclass dedicata a questa disciplina che unisce numerologia, psicologia e filosofia per favorire la consapevolezza di sé.

L’evento ha visto la partecipazione di esperti del settore, confermando il crescente interesse per questa scienza. Fondata dal professor Zhannat Kozhamzharov, Syucai si basa sull’analisi della data di nascita per comprendere il proprio percorso e superare blocchi personali. I tre pilastri principali sono il numero della coscienza, la matrice della data di nascita e la missione dell’individuo. La diffusione di Syucai sta crescendo, con un numero sempre maggiore di persone che si avvicinano a questa pratica, riconosciuta in 181 Paesi. Un approccio che sta trovando terreno fertile nel Mezzogiorno, offrendo strumenti concreti per la realizzazione personale e professionale. Una disciplina che studia la mente e aiuta nella crescita individuale. A parlarne è Eleonora Converso, master Syucai, tra le promotrici della disciplina in Italia: «C’è curiosità, ma anche scetticismo. Spesso ci dicono che è astrologia o numerologia, ma non è niente di tutto questo – precisa Converso – perché è una scienza riconosciuta e legalizzata come tale». La sua applicazione punta a rendere le persone più consapevoli di sé, migliorando non solo la loro vita personale, ma anche la loro carriera e le relazioni con gli altri. Un concetto che in alcune parti del mondo è già ben radicato e che ora cerca spazio anche in Italia.

Il cambiamento interiore

Maddalena Osnato, anche lei master, racconta la sua esperienza. Uno degli aspetti più rilevanti di questa conoscenza, secondo Osnato, è il cambiamento interiore che ne deriva. «Sicuramente cambia perché diventi consapevole del perché le altre persone non riescono a capire noi e noi non riusciamo a capire loro. Perché c’è questa differenza proprio nella data di nascita, sta lì la differenza. E quando veniamo a conoscenza di tutto questo, che c’è la personalità da uno a nove e la studiamo, riusciamo ad andare d’accordo con i figli, con i parenti, con i mariti, con i fidanzati, con tutti in pratica. Riusciamo a capire veramente tante cose in più». Un bagaglio di consapevolezza che, a suo dire, sarebbe stato utile già anni fa: «Io avrei voluto impararlo almeno vent’anni fa, ma non ne ero a conoscenza all’epoca, perciò sono contenta di averlo fatto adesso. Veramente ti cambia la vita». Un metodo che, oltre a migliorare le relazioni personali, potrebbe quindi orientare le scelte di vita, aiutando le persone a trovare il proprio equilibrio e la propria realizzazione. Elvira Franca Iannini è una delle prime master italiane nel mondo del Syucai e racconta il suo percorso all’interno di questa disciplina. «Ciò che più l’ha colpita di questa disciplina è proprio la rapidità della trasformazione interiore. «La velocità con cui si realizza la trasformazione interiore. Questo mi ha colpito tantissimo». Un cambiamento che, secondo lei, risponde alle esigenze di chi cerca un nuovo equilibrio in un mondo frenetico. La diffusione del Syucai sembra riscuotere particolare interesse nelle regioni del Sud Italia, una tendenza che la Iannini interpreta come una reazione a un senso di marginalizzazione. Un processo che, a suo dire, potrebbe rappresentare una nuova opportunità di crescita e consapevolezza per molte persone.