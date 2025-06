Dopo 12 anni di amministrazione lascia il Municipio: «Al nuovo primo cittadino ho offerto la mia disponibilità a collaborare per non dilapidare l’esperienza accumulata in tutto questo tempo»

Un momento di grande significato politico-amministrativo si è svolto nel cuore del palazzo di città di Cassano All’Ionio, nell’ufficio di gabinetto del sindaco, dove si è consumato il simbolico passaggio della fascia tricolore tra il sindaco uscente, Giovanni Papasso, e il nuovo eletto, Gianpaolo Iacobini.

L’evento, intimo ma carico di valore simbolico, ha segnato la fine di un ciclo di dodici anni di amministrazione di centrosinistra e l’inizio di una nuova gestione ispirata da liste civiche di centrodestra.

Dopo la proclamazione ufficiale del nuovo primo cittadino avvenuta nel Teatro comunale “C. Concistrè”, il momento si è svolto nel rispetto delle formalità istituzionali, con il sindaco uscente che ha consegnato con orgoglio e rispetto la fascia tricolore al suo successore: un passaggio di consegne che va oltre il semplice gesto simbolico, incarnando il cambio di visione per la città.

L’uscente Papasso che appoggiava la candidata Carmen Gaudiano, ha dedicato il momento all’analisi politica attraverso i numeri che le urne hanno sentenziato: «La prima cosa che si fa – è stato il pensiero di Giovanni Papasso affidato ai microfoni del nostro network – ci si interroga se nel corso degli anni in cui si è amministrato si è fatto il proprio dovere, se la propria coscienza è a posto o meno. Io credo di avere la coscienza a posto, ho lavorato tantissimo fuori da interessi personali ma facendo gli interessi generali ed è un riconoscimento che proviene da tutti perché abbiamo cambiato il volto di questa comunità, di questa città, di questo comune, abbiamo cambiato soprattutto la narrazione. Cassano era apostrofato come la città della delinquenza – ha continuato l’ex primo cittadino – la città della cronaca nera, oggi c'è una nuova attenzione e questo mi fa molto molto piacere».

Sebbene nell’ordine delle idee le aspettative erano ben altre per il programma elettorale della candidata Gaudiano, l’esito delle consultazioni cittadine ha individuato in Iacobini il 20esimo sindaco della città delle Terme: «Ho preso atto del risultato elettorale, Cassano democraticamente ha votato, ha eletto Giampaolo Iacobini sindaco di questa comunità. L'ho salutato appena eletto – ha proseguito Papasso – ho pubblicato anche un post sui social. Come si conviene sono stato qui ad aspettarlo, ad accoglierlo, ad insediarlo definitivamente. Ho fatto anche i miei complimenti agli altri candidati a sindaco, a tutti i candidati e da oggi deve iniziare un percorso di impegno, di lavoro, di amministrazione per questa comunità».

«Al sindaco eletto ho offerto senza interessi la mia disponibilità a collaborare, a dare tutti i suggerimenti che a loro vengono chiesti e a far sì che la mia esperienza, ripeto senza interessi e che ho accumulato nel corso di questi anni, possa essere messa a disposizione della città. Ancora una volta auguri al nuovo sindaco – conclude l’ex sindaco – auguri a tutti i consiglieri comunali, auguri alla comunità cassanese affinché si possa proseguire un cammino virtuoso che è stato già intrapreso».