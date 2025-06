Società

Un’Ape Piaggio acquatica a Scilla: l’invenzione di un giovane reggino diventa virale

Sta spopolando online l’ultima trovata di Massimiliano Macrì, giovane reggino che ha trasformato una Ape Piaggio in un vero e proprio natante capace di solcare le acque turchesi della Costa Viola a Scilla. Come mostrano le immagini, il caratteristico veicolo a tre ruote ora galleggia grazie a due tavole da surf fissate ai lati e a un sistema di eliche laterali. Un’idea tanto semplice quanto ingegnosa che, con l’arrivo dell’estate, promette di diventare una curiosa attrazione per bagnanti e turisti. Il video, realizzato da Giovi, è ripreso dalla pagina Facebook di Sud Folk.