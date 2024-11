Sport

Viaggio tra le infrastrutture sportive della regione. Da Catanzaro dove è lotta contro il tempo per adeguare il Ceravolo alla Serie B, a Cosenza dove si cerca di rattoppare il Marulla in attesa che la Regione stanzi i fondi richiesti, passando per Reggio, che vanta uno dei palazzetti più grandi d’Italia ma meno utilizzati, e Crotone e Vibo Valentia dove non mancano le criticità