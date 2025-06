Sport

Pirossigeno Cosenza rimonta e salvezza ai play out

Calcio a 5, arriva una bellissima salvezza per la Pirossigeno Cosenza. I lupi del futsal ribaltano la sconfitta per 3-1 dell'andata, superando 6-3 la Vinumitaly Petrarca di Padova. Un successo meritato, che proietta i rossoblù verso il terzo anno consecutivo in Serie A.