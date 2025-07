Sport

Dilettanti, Locri e San Luca fuori dai giochi

Chiuso il termine per le iscrizioni ai campionati regionali di Eccellenza e Promozione 2025/2026. Due le società assenti: Locri e San Luca non prenderanno parte ai rispettivi tornei. Iscritto invece il Castrovillari, inizialmente in dubbio.