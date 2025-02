Sport

Basket, febbre azzurra a Reggio per Italia-Ungheria

Reggio Calabria si accende per il grande basket. Dopo più di vent’anni, la Nazionale Italiana torna nella città dello Stretto e lo fa in un’atmosfera straordinaria: entusiasmo alle stelle, eventi per tutte le età e un PalaCalafiore pronto al tutto esaurito. Questa sera l’Italia sfida l’Ungheria nell’ultima gara di qualificazione a EuroBasket 2025