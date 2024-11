Sport

Calcio a 5, in Serie A2 il Soverato ancora al comando

Calcio a 5. Nel girone D del campionato di Serie A2 si e disputata la settima giornata. Il Soverato Futsal pareggia in casa con il Castellana ma resta comunque in vetta alla classifica. Sconfitte invece in trasferta sia Ecosistem Lamezia che Acri.