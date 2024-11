I lupi del futsal avevano messo in cassaforte una preziosa vittoria rimontando il doppio vantaggio ospite con la doppietta di Chilelli e i goal di Bavaresco e Guga. Suton e Del Gaudio spazzano via l’illusione dei primi tre punti per i rossoblù

La Pirossigeno Cosenza non riesce a trovare la prima vittoria stagionale: al PalaCosentia termina 4-4 un match ricco di colpi di scena. Doppio vantaggio iniziale per i veneti, rimonta rossoblù e poi definitivo pareggio ospite. Rammarico e delusione per gli uomini di Tuoto, che non sono riusciti a portare a casa tre punti alla portata.

La cronaca

La Pirossigeno inizia aggressiva e dopo un minuto di gioco coglie il palo con Cabeça. La lezione delle prima partite non sembra, però, essere stata recepita: la Came Treviso trova un uno-due terrificante prima in mischia con la zampata di Japa Vieira, poi con la ripartenza di Walex – che ruba palla a un distratto Titon e fulmina Del Ferraro.

I lupi del futsal reagiscono e accorciano le distanze con Chilelli, abile a farsi trovare al posto giusto al momento giusto e spingere la palla in rete da pochi passi. Altre occasioni rossoblù con Titon e Cabeça ma Pietrangelo è attento. A cinque minuti dalla fine altro legno di Cabeça, sempre col sinistro. Sul capovolgimento di fronte attento Del Ferraro su Japa, mentre è fortunato sull’inserimento di Sacon, che sbaglia di poco. Al minuto 18’ Chilelli va vicino alla doppietta con un gran colpo di tacco: fuori di poco. Il pareggio è solo rimandato: il numero 9 rossoblù controlla bene e da pochi metri scaraventa la sfera in porta.

A inizio secondo tempo le squadre si studiano e la partita fa fatica a stapparsi. Palo degli ospiti dopo due minuti, sulla ripartenza rossoblù Marchio viene neutralizzato da Pietrangelo. I lupi hanno, però, un altro piglio e con intensità completano la rimonta: ci pensa Bavaresco a siglare il 3-2 dopo un’azione insistita sulla sinistra. I goal diventano quattro subito dopo grazie a Guga, abile a depositare in rete su assist di Felipinho. Gli azzurri provano a reagire: bravissimo Del Ferraro a deviare un tiro velenoso di Suton. Il numero 10 veneto accorcia qualche istante più tardi, concludendo di sinistro al termine di un’azione manovrata. Espulso Japa Vieira dopo una carica a Del Ferraro e conseguenti proteste. Incredibile pareggio degli ospiti con Del Gaudio intorno al 15’: la sfera carambola su di lui dopo un’incursione in area di rigore di Walex fermata da Del Ferraro.

Il tabellino

PIROSSIGENO COSENZA-CAME TREVISO 4-4

PIROSSIGENO COSENZA: Del Ferraro, Adornato, Marchio, Cabeça, Titon, Lo Conte, Jefferson, Chilelli, Bavaresco, Guga, Restaino, Felipinho. All. Tuoto

CAME TREVISO: Pietrangelo, Walex, Del Gaudio, Suton, Vieira, Fior, Di Guida, Perazzetta, Ugas, Azzoni, Donin, Sacon. All. Rocha

ARBITRI: Chiara Perona di Biella, Nicola Lacrimini di Città di Castello. CRONO: Giovanni Loprete di Catanzaro

MARCATORI: 03'34" pt Japa (T), 04'19" pt Walex (T), 07'41" pt e 19'38" pt Chilelli (C), 07'15" st Bavaresco (C), 08'12" st Guga (C), 11’ 57’’ Suton (C), ’ 15’ 32’’ Del Gaudio (C)