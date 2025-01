Dopo la dura nota della presidente Hanna Carolina Ponce Holguin in cui denunciava la manomissione delle credenziali di accesso al portale della FIGC-LND che di fatto ne impediscono ogni azione gestionale, sino a questo momento nessun novità, per come dichiarato al nostro network dalla stessa Ponce Holguin: «Ad ora non ho ancora avuto la possibilità di accedere nuovamente al portale e nessuno si è fatto avanti per cui, in questo momento, sono bloccata in tutti i sensi».

La nota resa pubblica ha acceso nuovamente i timori circa la continuità della società rossonera, l’ostacolo “tempo” inizia ad essere difficile sa superare: «Non aspetterò in eterno e sicuramente già tra oggi e domani auspico che ci siano degli sviluppi determinanti, decisivi, - ci dice la presidente rossonera - tali da capire anche io come procedere. Con molta probabilità dovrò comunque effettuare anche una denuncia a tutti gli effetti, cosa che sinceramente vorrei evitare, non voglio creare problemi a nessuno ma non voglio neanche che vengano creati a me».

Nella vicenda è stato coinvolto anche il palazzo regionale della LND a cui sono state inviate delle comunicazioni ufficiali: «Ho inviato un paio di PEC alla Lega facendo presente la situazione e chiedendo che mi venissero ridate le password. Ad oggi nessuno si è pronunciato – continua la numero uno della società del Pollino - nessuno mi ha dato risposta, quindi non so che dire. Diventa anche molto complicato per me lavorare come presidente perché non riesco neanche a sapere se in questo momento sono o meno ancora legittimata ad operare. Paradossalmente non so se sono ancora io il presidente. Se fosse stato cambiato anche l'organigramma, potrebbe essere successo di tutto».

«Sono stata praticamente messa sotto sequestro nel mio operato – aggiunge – con l’aggravante, come ho scritto nel comunicato, di minacce e pressioni anche da un punto di vista personale. Situazioni molto, molto delicate. In questa avventura sportiva ero partita con un grande entusiasmo – il rammarico del massimo dirigente - non avrei mai creduto che ci potesse essere una tale delusione».

Atteso che le dimissioni di mister Pellicori siano ufficiali, la prossima trasferta a Reggio Calabria contro la ReggioRavagnese (18esima giornata del campionato di Eccellenza) potrebbe anche essere messa a rischio: «Il problema è che in questo momento, non avendo la certezza sulla mia rappresentanza non posso operare. Non c'è un allenatore, con chi si presentano i ragazzi? In questo momento non essendoci un tecnico si è creata una lacuna strutturale. Le dimissioni di mister Pellicori sono state caricate sul portale della FIGC, ma non so se siano state ratificate in Lega. Secondo me sono valide perché, inserendole sul portale, vanno di default e non c'è ragione per cui vengano invalidate. Ma non potendo comunque controllare tutto risulta essere messo in dubbio».

L’attesa del presidente Ponce Holguin continua ma, per come lei stessa ci dice «non all’infinito». Continueremo a seguire la vicenda che dallo sport sta traghettando verso altri aspetti.