Sport

Cosenza, ore calde fra trattative e incontri in Comune

Cosenza Calcio. Oggi incontro fra l'ad Scalise e il sindaco Caruso in Municipio. La questione trattative continua a tenere banco. In questo momento il nome di Vincenzo Oliva è il più diffuso in città, ma l'imprenditore ha smentito che la chiusura possa arrivare a breve.