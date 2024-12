Ancora difficoltà per il Castrovillari che, tra comunicati e giocatori in partenza, rischia seriamente di compromettere la continuità storica. Il cambio al vertice del sodalizio rossonero non ha portato serenità all’ambiente. Nonostante le rassicurazioni avute, i giocatori hanno nuovamente disertato le sedute di allenamento.

E se lo stesso atteggiamento si era già manifestato prima dell’incontro casalingo contro la Palmese, poi vinto incredibilmente per 3-0, questa volta non è un azzardo ipotizzare la rinuncia a giocare da parte dei giocatori. Tra l’altro, per quanto dato sapere, qualcuno ha già lasciato la città e qualcun altro più fortunato si è accasato altrove. L’impressione è che tra i giocatori ci sia aria di smobilitazione.

Tra l’altro, voci di corridoio riportano che anche il direttore sportivo Giampiero Salituro abbia presentato le dimissioni dall’incarico.

La gara interna, quindi, contro il Bocale è seriamente a rischio, così come ci spiega il tecnico rossonero Alfonso Caruso: «La situazione non è per niente buona, i ragazzi non si sentono sereni perché non ci sono le condizioni per esserlo. Speriamo che per domenica la cosa possa cambiare, ad oggi non ci sono i presupposti per scendere in campo.» In attesa di saperne di più circa il prossimo destino, aumenta il clima di preoccupazione tra i tifosi e vecchi dirigenti rossoneri.