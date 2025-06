Il bodybuilder Andrea Notaro, 19 anni di Soverato, ha degnamente rappresentato la Calabria al Gran Prix Zeus Natural Force Nbfi di Firenze conquistando due primi posti nelle categorie Classic Teen e Classic under 24. «E' stata un'esperienza bellissima - commenta - perchè è la prima volta che affronto una gara con un bel team dietro, con il mio preparatore, tanti amici che mi hanno supportato, e un altro atleta che si chiama Daniele Calabria, anche lui ha ottenuto dei risultati importanti con altri due primi posti, quindi con un totale di 4 primi posto complessivi abbiamo portato la Calabria sul tetto d'Italia. Ora siamo pronti per nuovi scenari internazionali».

Bodybuilding natural

Un traguardo che premia i sacrifici e gli sforzi del promettente atleta, nelle categorie natural, senza cioè fare uso di alcun tipo di sostanza dopante: «sono sempre sottoposto a test antidoping a sorpresa, come nel caso di questa gara. Per me lo sport è libertà. Io sono innamorato di questo sport e lo consiglierei a chiunque ma in generale fare sport è bellissimo perchè ti offre tutte queste possibilità che probabilmente in una vita sedentaria non faresti mai».

Gioia e soddisfazione

Una gioia per tutto il team dunque a cominciae dal coach Matteo Staglianò: «le loro vittorie sono anche le mie vittorie. Sono felicissimo perchè sono lontano dai palchi come allenatore e coach dal 2019. Ora siamo stati a Firenze e contro ogni aspettativa siamo riusciti a portare a casa queste vittorie, due per Andrea e due per Daniele, che devono rendere orgogliosa tutta la Calabria in questo settore. Non eccelliamo solo nel turismo, nell'enogastronomia ma possiamo eccellere anche in tante altre cose e questi due giovani atleti ce lo hanno dimostrato e ci hanno ricordato che i nostri ragazzi possono fare tanto sotto molti aspetti».