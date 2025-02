Sport

Iemmello guida un Catanzaro che continua a stupire

Sempre più in alto in classifica e pronto ad affrontare l'ultima parte della stagione: il Catanzaro Calcio ha messo in fila 11 punti nelle ultime tre partite. Fabio Caserta, alla guida della squadra, si prende la rivincita sulle critiche ricevute a inizio stagione.