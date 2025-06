Sport

Calcio e solidarietà per il memorial Rocco Tuscano

Il sorriso dei giovani, l'amore per lo sport, l'aiuto verso il prossimo. Il calcio si fa viatico di buoni propositi a Bova Marina in provincia di Reggio Calabria dove l'obiettivo del III memorial Rocco Tuscano è raccogliere fondi per le missioni umanitarie in Uganda.