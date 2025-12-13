Social
Temi del giorno
Home page>Video>Sport>Dilettanti, il Cassano S...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sport
Dilettanti, il Cassano Sybaris vola alto

Il nostro viaggio nel mondo del calcio dilettantistico oggi fa tappa in casa del Cassano Sybaris. La squadra allenata da Diego Burgo sta ben figurando del girone A di Promozione.

13 dicembre, 2025
Tag
cassano sybaris
Sport

Dilettanti, il Cassano Sybaris vola alto

13 dicembre 2025
Ore 12:13
Dilettanti, il Cassano Sybaris vola alto
Sport

Chance per Reggina e Vibonese, Vigor a caccia di punti

13 dicembre 2025
Ore 12:12
Chance per Reggina e Vibonese, Vigor a caccia di punti
Sport

Catanzaro Avellino, 3 punti per continuare a volare

12 dicembre 2025
Ore 19:01
Catanzaro Avellino, 3 punti per continuare a volare
Sport

Cosenza, domani la trasferta di Trapani

12 dicembre 2025
Ore 18:00
Cosenza, domani la trasferta di Trapani
Sport

Serie D, la Reggina in cerca di continuità

12 dicembre 2025
Ore 13:19
Serie D, la Reggina in cerca di continuità
Sport

Dilettanti, DB Rossoblu e Deliese in finale di coppa

11 dicembre 2025
Ore 20:43
Dilettanti, DB Rossoblu e Deliese in finale di coppa
Sport

Il Catanzaro cerca il tris contro l'Avellino

10 dicembre 2025
Ore 20:52
Il Catanzaro cerca il tris contro l'Avellino
Sport

Coppa Italia, quarti di finale cruciali per il Crotone

10 dicembre 2025
Ore 12:55
Coppa Italia, quarti di finale cruciali per il Crotone
Sport

Serie D, quindicesimo turno agrodolce per le calabresi

9 dicembre 2025
Ore 20:31
Serie D, quindicesimo turno agrodolce per le calabresi
Sport

La Pirossigeno Cosenza cade in casa contro Viterbo

8 dicembre 2025
Ore 13:23
La Pirossigeno Cosenza cade in casa contro Viterbo
Sport

Il Catanzaro pronto per la trasferta di Modena

7 dicembre 2025
Ore 13:24
Il Catanzaro pronto per la trasferta di Modena
Sport

Us Catanzaro, intervista integrale Massimo Bava

6 dicembre 2025
Ore 14:06
Us Catanzaro, intervista integrale Massimo Bava
Sport

Dopo Foggia il Cosenza cerca il riscatto col Picerno

6 dicembre 2025
Ore 13:33
Dopo Foggia il Cosenza cerca il riscatto col Picerno
Sport

Bava sul futuro del Catanzaro tra strutture e talenti

6 dicembre 2025
Ore 13:32
Bava sul futuro del Catanzaro tra strutture e talenti
Sport

L'ultimo saluto a Mabel Liliana Bocchi

6 dicembre 2025
Ore 13:28
L'ultimo saluto a Mabel Liliana Bocchi
Sport

Serie D, le calabresi chiamate a dare delle risposte

5 dicembre 2025
Ore 17:20
Serie D, le calabresi chiamate a dare delle risposte
Sport

Crotone, serve coraggio in casa della capolista Catania

5 dicembre 2025
Ore 15:02
Crotone, serve coraggio in casa della capolista Catania
Sport

A Siderno arriva la Coppa Italia di sitting volley

4 dicembre 2025
Ore 20:04
A Siderno arriva la Coppa Italia di sitting volley
Sport

Rossanese in crisi, mister Aloisi predica calma

4 dicembre 2025
Ore 13:05
Rossanese in crisi, mister Aloisi predica calma
Sport

Catanzaro, trasferta insidiosa a Modena per le aquile

3 dicembre 2025
Ore 19:40
Catanzaro, trasferta insidiosa a Modena per le aquile
Sport

Catanzaro, trasferta insidiosa a Modena per le aquile

3 dicembre 2025
Ore 18:40
Catanzaro, trasferta insidiosa a Modena per le aquile
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Playlist - Le storie di LAC

L'artista calabrese Lisa Russo si racconta nella nuova puntata di LaC Storie

L'artista calabrese Lisa Russo\u00A0si racconta nella nuova puntata di\u00A0LaC Storie

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

L'arte calabrese rivive a Rende con "Avvicina"

L'arte calabrese rivive a Rende con \"Avvicina\"