Futsal il cosenza acciuffa il Catania in extremis

Nel 21esimo turno di Serie A di calcio a 5 la Pirossigeno Cosenza conquista un punto prezioso contro la capolista Meta Catania. Decisivo un gol dell'argentino Arrieta.

8 marzo, 2026
