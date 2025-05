Sport

La Tonno Callipo femminile festeggia la serie B1

Pallavolo. La squadra femminile della Tonno Callipo, ha chiuso il campionato vincendo per 3-1 contro la Farmitalia Volley. L'occasione giusta per festeggiare, nell'ultimo match stagionale, la promozione in Serie B1 davanti ai propri tifosi