Sport

Pirossigeno e Futura, tra sogni e speranze

Calcio a 5, weekend decisivo per due calabresi. La Pirossigeno si appresta a giocare l'ultimo match di campionato contro Vinumitaly Petrarca, uno scontro diretto per provare a salvarsi senza passare dai play-out. La Futura di Reggio Calabria, invece, inizia la post-season: in programma l'andata dei quarti play-off contro Pescara.