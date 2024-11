Le prime 10 gare del campionato di Promozione girone A hanno completato il primo terzo del torneo.

Fattore campo sfruttato in 5 occasioni, completano il quadro 2 vittorie esterne e un solo pareggio. Nel decimo turno sono state realizzate 25 reti (16 dalle squadre che giocavano in casa e 9 da quelle in trasferta) di cui una sola su calcio di rigore.

La decima è stata caratterizzata da diverse sorprese. Il Malvito blocca con un pari (1-1) la marcia della capolista DB Rossoblù Luzzi che prima di questa occasione aveva sempre vinto in trasferta. La prima in classifica soffre la determinazione del Malvito che, nel recupero, sfiora la vittoria non capitalizzando un errore del portiere ospite Boiero.

Il Trebisacce regola per 2-1 l’Amantea. Sul gong finale la rete decisiva di J. Leonori che consegna ai delfini jonici altri 3 punti consentendo di accorciare sulla capolista ora distante solo un punto. L’Amantea vende cara la pelle, all’iniziale svantaggio subito alla mezz’ora del primo tempo, riesce a riequilibrare il risultato a metà ripresa. Il colpo del KO arriva dopo 2’ oltre il 90’. Per i tirrenici resta la prestazione che incoraggia l’ottimismo per il futuro.

La PLM Morrone non concede sconti, batte a domicilio per 4-2 l’AEK Crotone, terza vittoria consecutiva e, dopo Trebisacce, ancora in trasferta in un confronto di alta classifica. Score importante negli ultimi 3 confronti, con 10 reti realizzate e solo 4 subite la PLM Morrone è la squadra più in salute del torneo. Per i pitagorici, dopo 3 vittorie e un pareggio, è la prima sconfitta casalinga.

Nell’anticipo del sabato, il Mesoraca cancella la brutta sconfitta di 6 giorni prima subita a Luzzi e, con un poker, batte il Cassano Sybaris e conquista il 4° posto in classifica. Alla decima giornata, i granata sono l’unica squadra del torneo a non aver subito reti in casa realizzandone 14. Per il Cassano Sybaris l’allarme è scattato, il quartultimo posto nella graduatoria, in piena zona playout, impone attente riflessioni magari pensando al mercato dicembrino.

L’Altomonte RC cade a Taverna di Montalto Uffugo contro il VE Rende che, dopo 5 pareggi e 4 sconfitte, vince in rimonta la sua prima partita del torneo. Per l’Altomonte RC ancora una gara da dimenticare, con un eufemismo didattico “scarso per contenuto e forma”. Pur passando in vantaggio dopo 4’ minuti grazie alla realizzazione del 2007 Bonafine, l’Altomonte RC subisce la reazione del VE Rende che prima pareggia con Gaudio e poi, al 90’ con Tuoto, piazza la rete dei 3 punti.

Al Sersale porta giovamento il cambio dell’allenatore, il post Galati si chiama Torchia. La vittoria roboante per 4-1 contro il Cotronei rilancia le ambizioni del Sersale per agguantare la top5 distante solo 2 punti. Per la squadra di mister Laratta (Cotronei) l’amara soddisfazione di un temporaneo pareggio (1-1) per poi subire altre 3 reti.

Il Campora contro la Juvenilia RCS soffre ma vince. In vantaggio al 18’, i tirrenici difendono a denti stretti il prezioso risultato malgrado la buona prestazione della Juvenilia RCS che esce a testa alta dal confronto.

Lo Scalea vince la sua prima gara e lo fa sul campo della Soccer Montalto. Lo scontro diretto per la zona bassa della classifica si risolve al minuto 88, il colpo di testa del difensore Massaro (al secondo centro stagionale) incoraggia l’ottimismo scaleoto alimentato dal lavoro di mister Germano. La Soccer Montalto, con 5 punti, viene agganciata in classifica proprio dallo Scalea.

Questa la classifica dopo 10 giornate: DB Rossoblù Luzzi 24, Trebisacce e PLM Morrone 23, Mesoraca 19, Altomonte RC 18, Sersale 16, Cotronei 15, AEK Crotone 14, Campora 12, Juvenilia RCS 10, Amantea 9, VE Rende e Cassano Sybaris 8, Malvito 7, Soccer Montalto e Scalea 5

La top 3 settimanale di LaC Sport

La PLM Morrone si gode l’attaccante Francesco Petrone che conquista il primo posto del nostro podio. Autore di una doppietta nello scontro d’alta quota contro l’AEK Crotone, l’attaccante è sempre più determinante per la fase realizzativa.

Secondo gradino questa settimana per Julian Leonori del Trebisacce, la sua rete nel recupero finale consente alla sua squadra di incassare i 3 punti e di accorciare sulla capolista.

Andrea Gaudio del VE Rende si aggiudica il terzo posto disponibile della nostra speciale graduatoria. Metronomo nello scacchiere della propria squadra, Gaudio realizza la rete del pari e guida la truppa verso la vittoria.