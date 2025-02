L’attaccante del Mesoraca si conferma un “fuori categoria” e piazza in rete la palla che varrà vittoria e il 2° posto in classifica. Sul podio anche Surace che segna due gol e fa respirare il Malvito e Perez che regala al Campora un eurogol

Per la 22ª giornata del campionato di Promozione A nella nostra speciale Top 3 giganteggiano gli attaccanti le cui reti hanno determinato i relativi risultati e classifiche. Ecco il dettaglio.

Il primo posto per Jordan Gaspar, attaccante del Mesoraca. Una rete d’autore che potrebbe valere una stagione quella realizzata nell’anticipo di sabato contro l’Altomonte RC. Sempre pericoloso, regala al pubblico una rete di pregevole fattura che porta 3 punti e il secondo posto in classifica per la propria squadra.

Secondo posto per Diego Surace, attaccante del Malvito. Sale sul carro del quasi spareggio e, con una doppietta, guida i compagni verso la vittoria contro l’Amantea, risultato che porta in dote il quintultimo posto e lo scavalco proprio ai danni degli avversari della giornata.

Terzo posto per Mateo Tomas Perez, attaccante del Campora. Sempre più determinante, segna un eurogol che consente di pareggiare la sfida contro lo Scalea. La rete, a parte il pari, consente alla squadra di puntare al massimo risultato che rinforza le fondamenta per il palazzo chiamato salvezza.