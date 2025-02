Dopo il recupero del 16° turno, in attesa che si completi solo una gara (Soccer Montalto – Malvito ndr), tutto pronto per una nuova giornata, la 19ª, nel campionato di Promozione girone A.

Il Trebisacce capolista con 43 punti si confronterà in casa con il Sersale che di punti ne accusa 28. I giallorossi dello jonio in casa hanno ceduto solo una volta (PLM Morrone) e nelle altre 7 occasioni hanno sempre portato a casa il risultato pieno. Gli ospiti sono specialisti nei pareggi, 10 volte hanno impattato, 7 volte in trasferta. Arbitro: Giuseppe Saverio De Marco di Crotone.

La DB Rossoblù Luzzi, dopo una settimana travagliata determinata dall’esonero di mister Carnevale, dovrà riprendersi dalle 2 sconfitte consecutive. La scelta del nuovo tecnico non è stata ancora presa, la gara è stata preparata dal dirigente Renato Falbo coadiuvato dal calciatore Statella e dal preparatore atletico Gianmarco Manna. La trasferta di Amantea non sarà una scampagnata, la blucerchiata sul proprio campo, salomonicamente in 9 gare, ha diviso gli esiti: 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, bizzarro che anche le reti, realizzate e subite, si equivalgano, 8 in entrami i casi. Arbitro: Salvatore Saieva di Reggio Calabria.

Scontro d’alta quota quella tra PLM Morrone e Mesoraca, rispettivamente 5ª con 34 punti e 3ª con 36. Gli amaranto arrivano dalla gara di recupero vinta per 1-0 a Roseto contro la Juvenilia, pur non brillando hanno portato a casa 3 punti fondamentali. Bissare l’esito contro gli ospiti consentirebbe agli amaranto lo scavalco proprio sugli avversari. DI contro, però, il Mesoraca ci crede, il piazzamento autorizza tanta positività, quantomeno per la conquista dei play off. Arbitro: Giovanni Graziano Condito di Catanzaro.

L’Altomonte RC, coinquilina al 3° gradino della graduatoria con 36 punticini, aspetta la visita della Juvenilia RCS. Dopo la vittoria a Sersale nell’ultimo turno, la squadra locale, dopo 5 vittorie e 3 pareggi, insegue il 9° risultato utile consecutivo. Sebbene fuori casa abbia perso 8 volte su altrettante gare, la Juvenilia ha fame di punti, fondamentali per credere nella salvezza diretta. La foga, la voglia e la determinazione sono armi già sfoderate contro la PLM Morrone. Arbitro: Pierfrancesco Staffa di Cosenza.

Il Cotronei, 6° con 29 punti, riceverà il Malvito fermo a 17 e sempre in attesa di completare la gara contro la Soccer Montalto. La squadra ospite gialloverde, dopo le dimissioni del tecnico Vaccaro, sarà chiamata a mettere in campo il credo del neo-mister Caruso. Un test impegnativo contro u Cotronei che naviga con continuità nella parte alta della classifica. Arbitro: Samuele Genoese di Paola.

Interessante anche la gara tra Scalea (21 p) e Cassano Sybaris (22 p), un confronto per la conquista della salvezza senza passare dai play out. Entrambe accumunate dal cambio tecnico dalla quale è partita la risalita. I biancostellati sono in netta crescita da più settimane conquistando risultati inaspettati. Gli ospiti cassanesi, dopo aver vinto il recupero contro l’AEK Crotone e pur godendo di una posizione baricentrica in classifica, sanno che non sarà facile. Arbitro: Francesco Renda di Catanzaro.

AEK Crotone (20 p) e Campora (21), altra sfida per la salvezza diretta. Per i pitagorici imperativo ora sfruttare il fattore campo per tenersi fuori dalla zona rossa, per il momento distanze di 2 striminziti punti. Stessa cosa vale per gli ospiti che, con un punto in più, non possono sentirsi al riparo. Arbitro: Pietro Gallo di Lamezia Terme.

Soccer Montalto (6 p) e VE Rende (8), ultimo e penultimo, si giocano la retrocessione diretta. Per entrambe un’annata diversa dalle precedenti quando veleggiavano in alto con diverse prospettive. Per i padroni di casa c’è sempre l’opportunità di incassare i 3 punti nei 22’ minuti che saranno necessari per completare la gara sospesa dall’arbitro contro il Malvito e che conduceva per 1-0. Servirebbe per lasciare solo l’ultimo gradino. Il VE Rende fa i conti anche con i saluti di alcuni calciatori d’esperienza, probabilmente pensando più al futuro che al presente. Arbitro: Carmine Pompilio di Rossano.

Ricordando che le gare avranno inizio alle 15:00, ecco il dettaglio della 19ª giornata:

AEK Crotone – Campora

Altomonte RC – Juvenilia RCS

Amantea – DB Rossoblù Luzzi

Cotronei – Malvito

PLM Morrone – Mesoraca

Scalea – Cassano Sybaris

Soccer Montalto – VE Rende

Trebisacce – Sersale

Classifica aggiornata alla 18ª giornata:

Trebisacce 43 - DB Rossoblù Luzzi 38 - Mesoraca e Altomonte RC 36 – PLM Morrone 34 - Cotronei 29 - Sersale 28 – Cassano Sybaris 22 – Campora e Scalea 21 - AEK Crotone 20 -– Amantea 18 – Malvito* 17 - Juvenilia RCS 14 - VE Rende 8 - Soccer Montalto* 6.

(*) una gara in meno