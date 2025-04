Manca davvero poco al Trebisacce per festeggiare l’Eccellenza. Superato con un poker lo scoglio esterno della Juvenilia RCS e con immutati 5 fiches di vantaggio sul Mesoraca, potrebbero bastare e risultare decisive le ultime 2 gare delle 3 rimaste (in casa contro DB Rossoblù Luzzi e una esterna a Cassano) e per un destino beffardo, festeggiare in casa nell’ultima giornata proprio contro il Mesoraca, la più agguerrita delle inseguitrici.

Nell’anticipo lo stesso Mesoraca inguaia il Malvito con un pokerissimo, l’Altomonte RC batte la Soccer Montalto (2-0), la DB Rossoblù Luzzi sul filo di lana ha la meglio sul VE Rende (2-1). Riprende a crederci la PLM Morrone che nello scontro diretto contro il Sersale (2-1) conquista il 5° posto in condivisione con il Cotronei vittorioso a Scalea (1-2), ad oggi però inutile poiché i punti di distanza dalla seconda sono 12 che non consentono l’accesso alla semifinale playoff. Cassano Sybaris e Campora si accontentano di un pari (0-0) mentre l’Amantea vince lo spareggio salvezza contro l’AEK Crotone (1-0) e lascia la pericolosa posizione della zona rossa.

Top 3 di LaC Sport

Ecco la nuova proposta per la Top 3 della 27esima giornata del campionato di Promozione calabrese girone A. Il dettaglio:

Il primo posto per Serafino Malucchi, allenatore del Trebisacce. Guida la squadra al successo in quella che preventivamente era definita gara ostica, un derby è pur sempre un derby. Sotto di una rete, i giallorossi la riprendono immediatamente e sfondano con i soliti noti. Da attento conoscitore, ha dato alla squadra quella consapevolezza della forza che al momento la posizionano al primo posto a dispetto di altre squadre sulla carta più attrezzate.

Secondo posto per Luis Gimenez, attaccante dell’Amantea. Il talentuoso giocatore della blucerchiata deposita in rete la palla da 3 punti, quelli che servono per lasciare, almeno per il momento, la zona delle sabbie mobili.

Terzo posto per Jordan Gaspar, attaccante del Mesoraca. Giocatore di ben più alta categoria, si cala nel doppo ruolo di rifinitore e realizzatore. Spesso l’uomo in più per la propria squadra, regala una prestazione suprema condita da una doppietta che di fatto spiana la strada verso il pokerissimo inflitto al Malvito.