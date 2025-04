A un passo dall’Eccellenza, un solo punto e saranno i giallorossi a conquistare il massimo campionato regionale. Il pari tra il Trebisacce e la DB Rossoblù Luzzi ha paradossalmente prodotto più benefici di quanto possa essere il risultato avendo le rispettive concorrenti, in ordine Mesoraca e Altomonte RC, perso nei confronti contro Campora e AEK Crotone.

In alto godono PLM Morrone (1-0 sullo Scalea), Cotronei (3-0 sull’Amantea) e Sersale (4-1 ai danni del Malvito). Salvezza anticipata per il Cassano Sybaris (3-0 contro il VE Rende) mentre Campora (32 p), AEK Crotone (31 p) e Scalea (30 p) gomito a gomito per restare fuori dalla zona playout. Rialza le quotazioni il Soccer Montalto che scavalca la Juvenilia RCS battendola con un severo poker. Restano appese a un filo le speranze per Amantea e Malvito.

Top 3 di LaC Sport

Ecco la TOP3 della 28ª giornata del campionato di Promozione calabrese girone A. Il dettaglio:

Il primo posto per Mateo Tomas Perez, attaccante del Campora. Un piazzato da 30 metri con palla in rete che probabilmente toglie ogni speranza al Mesoraca di conquistare direttamente l’Eccellenza. Cecchino freddo, dopo una gara di generosità, realizza una rete che porta altri 3 punti fondamentali per il Campora ora a un passo dalla salvezza che passa soprattutto dalle 14 marcature dell’attaccante.

Secondo posto per Bouvet Cruz, attaccante della Soccer Montalto. Doppietta colorata d’oro per la vittoria contro la diretta concorrente Juvenilia RCS che permette l’aggancio proprio agli avversari di giornata scavalcati in classifica per la differenza reti.

Terzo posto per Diego Burgo, allenatore del Cassano Sybaris. Subentrato dopo l’11ª giornata, il tecnico ha fatto ingranare la marcia giusta alla sua squadra conquistando in 17 gare 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte) che sommati agli 8 trovati in deposito, ora ammontano a 36, +7 sulla quintultima, praticamente salvezza anticipata a due turni dalla fine.