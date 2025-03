L’attaccante con due gol partecipa alla festa per i 50 anni della società giallorossa, vittoriosa contro il Cassano Sybaris. Tra i migliori tre anche Pellegrino, che con le sue parate è determinante per la PLM Morrone, e il metronomo del Cotronei Mauricio Tesare

Trebisacce e Mesoraca con una marcia in più, cadono rispettivamente Scalea (4-0 ndr) e DB Rossoblù Luzzi (2-1 ndr). L’Altomonte RC impatta a Campora (1-1 ndr) e ora rischia il posto incalzato oltre che dalla delusa DB Rossoblù Luzzi anche dalla PLM Morrone.

Sersale e Cotronei intanto vincono e sperano all’aggancio ai “best-five”. In fondo alla classifica l’Amantea respira, AEK Crotone risucchiato nelle sabbie mobili dei playout, pari inutile per Malvito e Juvenilia RCS, si consola per la prestazione ma non per i punti la Soccer Montalto. Sempre più disperata per la quasi retrocessa diretta VE Rende.

Top 3 di LaC Sport

Ecco la nostra Top 3 della 24ª giornata del campionato di Promozione calabrese girone A. Il dettaglio:

Il primo posto per Antonio Russo, attaccante del Sersale. Una doppietta vincente per spegnere le candeline del 50° compleanno del Sersale, se la rincorsa verso i play off è ancora possibile, la vittoria contro il Cassano Sybaris è di capitale importanza.

Secondo posto per Paolo Pellegrino, portiere della PLM Morrone. Tiene a galla la barca ponendo i guantoni davanti agli attaccanti della Soccer. Se i punti vanno in direzione PLM Morrone, gran merito è del portiere.

Terzo posto per Mauricio Tesare, metronomo del Cotronei. Se nel mercato dicembrino era il calciatore più appetito del Cotronei un motivo doveva esserci. Prestazione da play senza fronzoli, ispira e si concede una rete direttamente dalla bandierina d’angolo.