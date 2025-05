Sport

Rossanese sconfitta ad Aversa ma ancora in corsa

Sconfitta di misura per la Rossanese nell’andata della semifinale playoff di Eccellenza: ad Aversa finisce 2-1 per il Real Normanna. I rossoblù restano comunque in corsa grazie al gol di Bertucci che tiene aperti i giochi. Decisiva la sfida di ritorno al “Rizzo”