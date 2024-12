Sport

Serie B, Cosenza chiamato alla sfida contro Cesena per scacciare i fantasmi

La squadra calabrese contro una delle formazioni più in forma del campionato di Serie B. Alvini deve trovare i tre punti in vista dei match contro Carrarese e Catanzaro. Intanto c'è una ennesima grana per il presidente rossoblù Guarascio, mentre si avvicina il calciomercato.