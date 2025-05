Sport

Serie B, fissate le date del play out ma il caos resta

Playout di Serie B al via il 15 e il 20 giugno: lo ha deciso la Figc, in attesa dei verdetti della giustizia sportiva. Intanto, il Cosenza annuncia Lorica come sede del ritiro per preparare la stagione in Serie C, ma resta l’incertezza sul fronte societario