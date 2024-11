Sport

Serie D cresce l'attesa per il derby Vibonese-Reggina

Nel campionato di Serie D cresce l'attesa per il derby tra Vibonese e Reggina. Domenica le due squadre si affronteranno al "Razza" in un match di alta classifica. Nel frattempo in casa amaranto è stato presentato il nuovo tecnico Trocini, subentrato a Pergolizzi.