Sport

Serie D, il Sambiase vera rivelazione del torneo

Nel campionato di Serie D, continua la corsa del Sambiase. La matricola terribile di mister Morelli occupa attualmente la seconda posizione in classifica ed è reduce da ben 10 risultati utili consecutivi. Ecco come i giallorossi stanno stupendo tutti a suon di gol e prestazioni di altissimo livello per la categoria.