I giallorossi devono puntare al punteggio pieno per mantenere a distanza le inseguitrici. Luzzesi a Roseto per provare a riprendere la marcia vincente

Dopo i vari colpi di scena che hanno coinvolto le posizioni di testa della classifica di Promozione girone A, domenica 16 febbraio con la 21esima giornata staccherà il pass l’ultimo terzo del torneo.

Il Trebisacce, regina del campionato con 45 punti, dopo 2 pareggi casalinghi, andrà a rendere visita all’AEK Crotone che di punti ne ha 22 e piazzata a una posizione non proprio tranquilla per evitare i playout. La capolista, con i 2 pareggi, ha sprecato le occasioni per portare altri 4 punti nel proprio carniere. I crotonesi, da parte loro, dopo un ottimo avvio, sono incappati in una sfilata di gare che non hanno prodotto utili. I delfini giallorossi sono l’unica squadra che non ha perso lontano dal proprio campo, i padroni di casa hanno festeggiato 4 volte la vittoria e 2 volte il pareggio mentre hanno sofferto in altre 3 occasioni per le gare perse. Arbitro: Katia Cilento di Cosenza

La nuova vicecapolista con 42 punti, l’Altomonte RC dovrà affrontare sul proprio campo un Cassano Sybaris tranquillo, ma non ancora soddisfatto, in virtù dei propri 26 punti. I padroni di casa hanno battuto, di misura e su autorete, la DB Rossoblù Luzzi rilanciando le proprie ambizioni. I biancoazzurri cassanesi arrivano da un pari interno con l’Amantea, gara speculare in cui si è rischiato di vincere tanto quando perdere. Arbitro: Simone Tursi di Rossano.

E per quanto già di diceva, la DB Rossoblù Luzzi deve digerire la gara persa 7 giorni fa che l’ha fatta scivolare al terzo posto. Una sconfitta che ha aperto un altro buco con le dimissioni del direttore Antonio Fratto annunciate “per problemi personali”. Il compito di puntare alla vetta non è impossibile, in fondo sono solo 4 punti e il primo test sarà a Roseto Capo Spulico contro la Juvenilia. I rossoblù, quelli locali, devono fare punti senza aver timori reverenziali per alcuno, la classifica deve essere mossa per la salvezza senza il filtro dei playout. Arbitro: Matteo Zappa di Cosenza.

La quarta forza del torneo, il Mesoraca, sarà chiamato a giocarsela sul campo di Amantea. Dopo il pari interno con lo Scalea, la marcia di avvicinamento deve riprendere il passo e per farlo si impone un risultato pieno. L’Amantea lotta per lasciare la zona rossa, il pari esterno a Cassano ha rivitalizzato l’autostima e di conseguenza la speranza. Arbitro: Pierfrancesco Staffa di Cosenza.

L’ultima delle magnifiche 5, con 37 punti, è la PLM Morrone che guarda con fiducia immutata la zona alta. L’ospite non è delle più abbordabili, il Campora è in crescita e i 22 punti sono incoraggianti. I granata arrivano da una vittoria sul campo del Malvito dove le alte grandi hanno steccato, vittoria propizia per tenere a debita distanza le altre inseguitrici. Arbitro: Margherita E. Pittella di Crotone.

E a proposito di inseguitrici, tra questi il Cotronei che alterna risultati positivi a quelli negativi che alla lunga ne hanno condizionato il pur brillante campionato. La prossima sfida casalinga contro il fanalino VE Rende è una opportunità quantomeno per mantenere la sesta posizione in classifica. I biancoverdi di Rende sembrano rassegnati, d’altronde oltre all’impresa serve un miracolo per tenersi la categoria, sempreché la stessa interessi. Arbitro: Gabriele Romano di Locri.

Il Sersale, settimo, dovrà testare i progressi della Soccer Montalto. Sul campo di Montalto ultimamente sono caduti Malvito (recupero) e VE Rende ma la Soccer ha fermato in trasferta la capolista. I giallorossi ospiti, com’è giusto che sia, credono ai playoff distanti solo 5 punti e tornare a casa a mani vuote potrebbe essere pericoloso, per la Soccer Montalto l’occasione potrebbe essere buona per credere nell’impresa. Arbitro: Matteo D'Addato di Catanzaro.

Chiude la nostra rassegna Scalea – Malvito. La risalita dei biancostellati è stata importante, una serie di risultati da 3 punti ha fatto la differenza nel cammino. Dopo la batosta casalinga contro il Cassano Sybaris probabilmente subita per superficialità, il punto strappato al Mesoraca ha riportato il termometro alla giusta temperatura. A respirare l’aria del mare ci sarà il Malvito a cui serve con urgenza ossigeno. Giusto quello che dovrebbe dare la spinta verso l’alto direzione salvezza diretta. Imperativo tornare da Scalea con qualcosa nel sacco, diversamente diventerà duro. Arbitro: Christian Gervasi di Cosenza.

Ricordando che le gare avranno inizio alle 15:00, ecco il dettaglio della 21ª giornata:

AEK Crotone – Trebisacce

Altomonte RC – Cassano Sybaris

Amantea – Mesoraca

Cotronei – VE Rende

Juvenilia RCS – DB Rossoblù Luzzi

Morrone – Campora

Scalea – Malvito

Soccer Montalto - Sersale

Classifica alla 20ª giornata:

Trebisacce 45 – Altomonte RC 42 - DB Rossoblù Luzzi 41 - Mesoraca 40 – PLM Morrone 37 - Cotronei 33 - Sersale 32 – Cassano Sybaris 26 – Campora, AEK Crotone e Scalea 22 – Amantea 19 – Malvito 18 - Juvenilia RCS 15 - Soccer Montalto 13 - VE Rende 9