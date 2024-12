Sport

Verso il divieto per i tifosi del Catanzaro a Cosenza

Nel prossimo fine settimana è in programma la diciottesima giornata del campionato di Serie B. Intanto trapelano notizie in merito al probabile divieto di trasferta per i tifosi del Catanzaro, in vista del derby del giorno di Santo Stefano al Marulla di Cosenza