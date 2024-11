VIDEO | La formazione vibonese, prima in classifica a punteggio pieno, insegue il quinto successo consecutivo al PalaValentia. Il tecnico giallorosso: «Le ragazze si sono allenate bene, è tempo di premere sull'acceleratore»

Con quattro successi in altrettante partite giocate la formazione femminile della Tonno Callipo Volley si gode il primo posto in solitaria, a punteggio pieno, nel girone L del campionato di Serie B2. Un avvio che certifica le ambizioni da protagonista della squadra allenata da Diego Boschini. «Era un po' l'inizio di campionato che speravamo - ha commentato ai nostri microfoni coach Boschini -. Ovviamente adesso sta a noi non abbassare la guardia ma continuare a tenere il piede sull'acceleratore e da questo punto di vista la prossima partita sarà già un'indicazione importante».

La scorsa settimana ha però anche messo le giallorosse davanti alla prima grande difficoltà, il grave infortunio del libero titolare Geraldina Quiligotti costretta a salutare anzitempo la stagione. «Sicuramente l'infortunio di Geraldina è un infortunio che pesa all'interno della squadra perché oltre ad essere una grandissima atleta, è anche una grandissima persona e nello spogliatoio le grandi persone fanno la differenza. La squadra ha trovato comunque un modo per unirsi e riuscire ad affrontare questa difficoltà, e i miei complimenti vanno anche ad Elisa Darretta perché ha sostituito Geraldina nel migliore dei modi». Continua a leggere su ilVibonese.it