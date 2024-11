La formazione siciliana arriva a Vibo in cerca dei primi punti stagionali, i giallorossi davanti al proprio pubblico per dar seguito all’ottima vittoria contro l’Aquila Bronte

Una sconfitta, all’esordio in casa del Letojanni e una vittoria tra le mura amiche del PalaValentia contro l’Aquila Bronte, squadra tra le favorite per la vittoria finale nel girone H del campionato di Serie B. È questo il bottino della Tonno Callipo Volley guidata da coach Francesco Piccioni dopo i primi due turni. «Tenevamo tantissimo alla gara d’esordio, però purtroppo ormai appartiene al passato - commenta il tecnico giallorosso -. Quella gara ci ha dato però un grande spirito di rivalsa che si è visto tutto nella gara contro l'Aquila Bronte».

Una vittoria, quella della scorsa settimana, condita da una prestazione convincente che ha fissato il risultato finale sul 3 a 0. «Devo dire che è stata veramente una gara giocata ad altissimi livelli da parte nostra, complice magari anche una serata non eccezionale da parte loro. Però credo che il merito maggiore sia stato dato dall'intensità che abbiamo messo noi, dalla pressione che abbiamo messo al servizio. Nonostante l’ottima prestazione non dobbiamo però fare dei voli pindarici: dobbiamo essere consapevoli della nostra forza ma tornare in palestra umili e lavorare sodo perché ogni weekend sarà una battaglia».

