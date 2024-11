Conduttore tv, attore, cabarettista. Paolo Marra non ha bisogno di presentazioni. Da anni strappa un sorriso alle famiglie calabresi con la sua ironia e il suo sconfinato amore per la regione. Le sue trasmissioni non hanno mai fatto a meno di valorizzare la Calabria, dai piccoli borghi arrampicati sulle montagne dell'entroterra ai centri più importanti situati tra il Pollino e lo Stretto. Paolo racconta storie, incontra gente, descrive luoghi suggestivi attraverso cui il passato continua a manifestarsi. Non lo fa però con distacco, o peggio ancora con altezzosità, ma guardando gli altri all'altezza della occhi, con rispetto e senza maschere. Ed è per questo che il suo è un lavoro apprezzato e sincero.

Sono tanti gli anni di esperienza dietro ad un microfono ma, fortunatamente, l'entusiasmo di Paolo non ne ha risentito. È rimasto quello di sempre, quello delle prime dirette. «Ho iniziato nel lontano 1976 con la radio, facendo l'animatore radiofonico - racconta il conduttore -. Dopo sono iniziati gli spettacoli di cabaret. Ho cominciato scherzando con gli amici alla festa patronale del mio paese e ho notato che la gente rideva. Così sono arrivati i primi spettacoli nella zona dove vivo, la Presila cosentina, Rovito, e poi man mano sono andato avanti».

Dal debutto in piazza all'arrivo in televisione passa poco tempo. Paolo entra nelle case dei calabresi dapprima attraverso emittenti locali cosentine, circa quarant'anni fa, per poi sbarcare sulle tv regionali e farsi conoscere dal pubblico di tutta la Calabria. Tuttora continua ad esibirsi nelle piazze e nei teatri con i suoi spettacoli di cabaret portando in giro per la regione, e non solo, quella dose di spensieratezza e leggerezza di cui si avverte continuamente il bisogno.

Oggi Paolo Marra è un volto del network LaC. "La famiglia italiana" e "Ciak... si giri ccu mia" sono i primi format realizzati e condotti per LaC Tv sulla scia dei programmi che lo hanno reso celebre ed amato dal pubblico. Si dice felice di essere approdato «in una grande famiglia di professionisti» e tiene a ringraziare per l'affettuosa accoglienza riservatagli dal network. Sul futuro non si sbilancia più di tanto. Ma promette grandi novità e la certezza che passeranno sui canali di LaC.