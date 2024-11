Amabile, sagace, dinamica e flessibile. Pronta al sorriso e alla battuta. Mariassunta Veneziano, affascinata da sempre dalle parole, inizia la sua attività da giornalista mentre studia già Scienze della comunicazione a Perugia, dove si laurea nel 2006.

Il suo percorso si apre con una collaborazione con diverse testate giornalistiche locali e regionali, prima di frequentare il Master in Giornalismo all’Università di Torino dove svolgerà il praticantato che le consentirà di sostenere l’esame di Stato per diventare, nel gennaio 2009, giornalista professionista.

Tornata in Calabria nello stesso anno si dedica alla carta stampata: lavora subito per Calabria Ora sino alla sua chiusura, avvenuta nel 2014. In quello stesso anno, è tra i giornalisti che in Calabria danno vita al quotidiano “Cronache del Garantista”, nella cui redazione cosentina lavora fino al 2016.

A maggio 2020 esce in libreria il suo primo romanzo, “Rossocolore”, edito da Ensemble. E a maggio 2021 vince il primo premio al concorso letterario “Un libro amico per l’inverno”.

La vita della redazione l’ha sempre affascinata e nel 2021 accetta una proposta di collaborazione con LaC, dapprima nella redazione centrale e poi in quella cosentina. In questo Gruppo si accosta ai nuovi strumenti e alle nuove tecnologie, ma anche a una diversa modalità di approccio all’attività giornalistica stessa.

L’esperienza è estremamente positiva, grazie anche alla collaborazione e all’affiatamento con i colleghi, che rende il lavoro gratificante e piacevole.

«Quando sono entrata nella grande famiglia di LaC, ho dismesso i panni da giornalista di carta stampata per misurarmi con nuovi mezzi e nuovi linguaggi. È una sfida quotidiana - ha detto Mariassunta - dove non si finisce mai di imparare (anche sbagliando), ma che affronto con entusiasmo, cercando di migliorarmi giorno per giorno e di crescere assieme a questa realtà. Attualmente lavoro nella redazione di Cosenza Channel a Rende, dove vivo con il mio compagno, mia figlia Matilde e un cane di nome Tito».