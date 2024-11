Francesco Frangella, 41 anni, paolano di nascita e di adozione, ha manifestato sin dalla più tenera età la voglia di narrare il circostante nella sua contemporaneità, e dai tempi delle scuole fino ad oggi, non ha mai smesso di raccontare, facendolo attraverso le più svariate forme di giornalismo, dalla carta stampata alla televisione, passando per la radio e il web.

L’esordio sulla carta stampata è avvenuto al Liceo, con il periodico “Il Cannocchiale”, giornalino della scuola del quale ha fatto parte anche nella veste di redattore.

Gli anni all’Università della Calabria ne hanno infine forgiato lo stile, consentendogli di rapportarsi – nel corso di un tirocinio svolto nell’ambito delle attività del corso in Filosofie e Scienze della Comunicazione e della Conoscenza – con una delle prime redazioni web del panorama editoriale calabrese, “Il Monitore Brutio”, realtà multimediale all’epoca operante su Cosenza, gestita da alcuni tra i nomi più conosciuti dell’informazione, dell’intrattenimento e dell’attivismo calabrese.

Da internet alla Tv per decisione della sorte, coinvolto in progetti e attività entrate nel palinsesto di diverse emittenti locali, nella scaletta dei telegiornali e nelle trasmissioni di approfondimento.

Cronista sportivo per conto de “La Provincia Cosentina”, quotidiano molto seguito fino alla prima decade degli anni duemila, come prima esperienza si è misurato con il racconto della stagione giocata dalla Paolana nel 2006/07, l’anno del campionato interregionale di serie D, occasione propizia anche per una fugace collaborazione con “Il Mattino di Napoli” e per approcciarsi allo strumento radiofonico, con interventi per diverse stazioni durante le cronache in diretta.

Con la mansione di copywriter, ha prestato la sua opera anche in alcune agenzie pubblicitarie, da cui ha tratto ispirazioni successivamente riversate nell’attività giornalistica.

Dopo un biennio trascorso a lavorare per garantire l’uscita del mensile cartaceo “Progetto”, distribuito gratuitamente nel cosentino, insieme all’amico Cosmo De Matteis decide di fondare una testata on-line: “Il Marsili Notizie”; periodico divenuto ben presto punto di riferimento sul web per le notizie di carattere locale. Contestualmente sono sorte le condizioni per tornare in edicola, dapprima con la rediviva “Provincia” e, successivamente, con “Il Quotidiano del Sud”.

Dal 2018 al 2021 è stato “Addetto alle relazioni interne ed esterne” del Comune di Paola, occupandosi della gestione dei rapporti con la stampa.

Nell’agosto del 2022 ha inizio il rapporto con il network LaC, per conto del quale è referente della fascia costiera del medio tirreno cosentino.

«Una dimensione lavorativa mai conosciuta in precedenza, - ha detto Francesco - i cui livelli professionali sono diventati immediatamente fonte di ispirazione per nuovi impulsi giornalistici, alla ricerca di un linguaggio capace di far parlare il territorio, senza far ricorso ad interpreti».