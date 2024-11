Serena Laterza 33 anni, per quanto giovanissima, la sua vita è stata sempre connessa con il mondo dello spettacolo, dell’arte, della comunicazione, nelle più varie forme espressive.

Quindici anni di danza classica e moderna, poi la decisione di proseguire gli studi con una laurea triennale all’Università della Calabria in comunicazione Dams, completati, con una magistrale a Bologna, in Discipline dello spettacolo dal vivo.

Diverse esperienze in ambito teatrale e la specializzazione come addetto ufficio stampa per la promozione di eventi culturali e mostre d’arte.

La decisione del rientro in Calabria, il ritorno alle origini, che per caso, ha coinciso con la felice opportunità che sta vivendo.

Da quasi nove mesi fa parte della grande famiglia del Network LaC, in particolare nel reparto di post-produzione, dove, grazie all’utilizzo di software professionali, si occupa di montaggio video audio e di editing fotografico.

Appare entusiasta di questa esperienza, che le offre la possibilità di approcciare i diversi aspetti di motion graphic, un reparto dove ogni giorno si imparano cose nuove dove non si smette mai di crescere dal punto di vista formativo professionale e creativo anche la semplice realizzazione di uno spazio commerciale richiede infatti la attenzione di diversi aspetti a partire dalla scelta delle parole, alla selezione e reperimento delle immagini e all’animazione dei testi e delle grafiche da completare il progetto. Il risultato è sempre qualcosa di stimolante emozionante

La sua attività di post-produzione prosegue, ogni giorno, in regia, dove offre supporto ai colleghi durante la messa in onda delle trasmissioni con la gestione di un software particolare direttamente collegato ai lettori studio prevedendo anche il lancio di collegamenti esterni, mettendo in contatto diretto ospiti da casa con lo studio.

Ciò che le dà la carica è il lavoro di squadra, dove ognuno svolge il suo compito ma in sinergia con l’altro ed è proprio questo lavoro di gruppo che porta al raggiungimento degli obiettivi con il massimo dei risultati, regalando anche momenti di lavoro e relazioni umane piacevoli.

La passione per l'arte e un sogno...

Esprime la sua gratitudine alla proprietà del gruppo del network, per averle consentito di mettere in gioco le sue potenzialità, per aver colto il suo potenziale e per averla accolta “in questa bellissima famiglia”. Certo, la sua giovane età le impone anche di nutrire ed inseguire altri sogni: «Il mio sogno è quello di arrivare un giorno a scrivere la sceneggiatura di un format che dia spazio alle realtà teatrali della nostra regione per arrivare ad una platea più vasta in questo modo portare a compimento quello che è stato il mio percorso di studi e raccontare una parte di territorio artistico della Calabria, perché non venga trascurato e trovi più ampio respiro».