VIDEO | Gli studi a Perugia e l’esperienza in Toscana, poi il bisogno di ricongiungersi alle sue origini dove tutto era iniziato con la collaborazione in diverse testate e con l’ufficio stampa del Cosenza calcio. Oggi è uno dei volti del tg di LaC News24

Tra carta stampata, radio e tv, Francesco La Luna ha saputo muoversi negli anni con garbo e disinvoltura, lasciando che fosse la passione per la comunicazione ed il giornalismo ad orientarlo nella vita di tutti i giorni, consentendo al sogno di diventare cronista di farsi largo con crescente forza nella quotidianità.

Giornalista televisivo e web per il network LaC, oggi si dice fortunato di esercitare il proprio lavoro, quello che più gli piace, nella propria terra, la Calabria.

Dagli inizi in una piccola testata web, Francesco passa successivamente ad operare per Il Quotidiano del Sud fino ad arrivare, tra un'attività ed un'altra, all'ufficio stampa del Cosenza Calcio con cui festeggia la promozione della formazione bruzia in serie B il 16 giugno del 2018 a Pescara. Poco più tardi intraprende una prima collaborazione con il sito d'informazione Cosenza Channel per poi approdare a Grossetto, dove resterà tre anni, occupato nella redazione di Telemaremma.

VOLTI, VOCI, VITE – Guarda il VIDEO DI FRANCESCO LA LUNA

«Un'esperienza davvero divertente e molto bella - racconta - però sentivo il bisogno in qualche modo di ricongiungermi alla mia terra, non solo a Cosenza ma alla Calabria in generale. Credo che la nostra sia una terra che abbia bisogno di tanti giovani». Francesco decide così di rientrare a casa cogliendo al volo l'opportunità di entrare a far parte del network LaC, tornando quindi ad abbracciare i colleghi di Cosenza Channel.

Volgendo il proprio sguardo sul passato, tra i periodi che il giovane giornalista ricorda con maggiore entusiasmo, rammenta con orgoglio i due anni trascorsi alla Scuola di giornalismo radio televisivo di Perugia. «Un biennio particolarmente formativo - commenta - in cui ho avuto l'opportunità di esplorare mondi che non avevo mai esplorato, come appunto la televisione con la quale poi mi sono trovato a lavorare a Grosseto, in Maremma, una terra straordinaria, davvero da scoprire».

Attualmente Francesco La Luna è anche uno dei volti del tg di LaC News24. Parlando del gruppo editoriale per il quale oggi lavora afferma che sia «impressionante vedere come si possa fare davvero del buon giornalismo anche in Calabria, con delle attrezzature che di solito si pensa siano soltanto nei grandi network nazionali».

Per il giovane professionista, LaC è una realtà che consente non soltanto ai giornalisti e ai tecnici di crescere, ma all'intera regione di muovere passi in avanti per costruire un futuro migliore.