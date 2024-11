Approdato a LaC ormai poco più di tre anni fa, Gianluca Mosca è uno di quelli che da dietro le quinte contribuiscono quotidianamente al raggiungimento dell'obiettivo finale. A lui infatti sono state affidate una serie di mansioni: dalle riprese alla post produzione di servizi tg e di diversi format di successo del gruppo, firmandone in alcuni casi la regia. Grazie alle sue doti e alle sue ambizioni creative è riuscito a trasformare presto la sua passione in professione anche se i suoi studi sono stati di tutt'altra natura. Dopo aver frequentato la facoltà di architettura all'università di Reggio Calabria, ha poi proseguito a Roma il suo percorso professionale specializzandosi in design. Mondi che potrebbero sembrare distanti da quello televisivo ma che in realtà lo hanno accompagnato in maniera naturale verso il settore dell'editing e della comunicazione. Il tutto senza mai trascurare la passioni per la musica, il pianoforte e la chitarra.

Ma non solo. Da sempre infatti la fotografia ha rappresentato per lui la principale forma d'arte e di comunicazione, un amore nato grazie ad una macchina fotografica regalatagli dal papà quando era ancora bambino, che gli ha permesso di raccontare il bello del mondo, i volti, i luoghi, di rendere indelebili quelle esperienze vissute in giro per l'America, l'Africa, il Medio oriente e l'Europa tutta lavorando anche per alcune agenzie fotografiche in Irlanda e Inghilterra.

Una volta rientrato in Calabria ecco che gli viene data la possibilità di confrontarsi con il settore del video editing e quindi di collaborare con alcune realtà regionali notando nello stesso tempo, da attento telespettatore, i canali del network LaC e rimanendo colpito dalla veste grafica e dai contenuti di qualità. Il caso poi ci mise lo zampino facendo incontrare casualmente Gianluca e Michele Porcelli, storico operatore del gruppo, tragicamente scomparso pochi mesi dopo. E fu proprio Michele a suggerire a Gianluca di proporsi e inviare il curriculum all'azienda. Qualche tempo dopo Gianluca divenne così parte del team.

Il suo ingresso nel gruppo avviene in un momento buio, caratterizzato dalla pandemia, che però sarà presto illuminato da un altro incontro che porterà nuova luce nella sua vita: quello con l'amore e con la giornalista del network Rossella Galati che diventerà la sua compagna di vita e mamma del suo splendido bambino, Mattia, considerato da tutti i colleghi la piccola mascotte dell'azienda. E chissà, magari anche il suo destino lavorativo è segnato!