Trentasette anni, giornalista pubblicista dal 2017, Francesco Roberto Spina, di Acri, è laureato in ingegneria per l’Ambiente e il Territorio all'Unical, dove ha sostenuto un tirocinio universitario nel laboratorio di analisi delle acque.

Sin da adolescente, però, l’interesse principale, è stato quello per il mondo della comunicazione e del giornalismo. Nel 2004 la prima esperienza radiofonica sull’emittente locale Radio AKR e dal 2010 gestisce il blog “This is Acri”.

E alla radio Francesco dà anche un significato profondo.

«I miei genitori (Cosmo e Assunta), si sono conosciuti proprio per via della radio: il mio papà, infatti, negli anni ‘70 conduceva un programma radiofonico, grazie al quale ha conosciuto Assunta, che all’epoca ascoltava la trasmissione in onda sulla storica Radio Acheruntia (ora Akr)».

Per Francesco, il primo contatto con un giornale avviene nel 2012, da collaboratore de Il Quotidiano del Sud. Inizia come corrispondente per lo sport da Acri e nel corso degli anni intensifica la sua collaborazione interessandosi di tutto il mondo dilettantistico calabrese ma anche di musica e spettacolo. Per un periodo svolge anche l’attività di corrispondente dall’Unical.

Dal 2015 al 2020 ha svolto il ruolo di addetto stampa del FC Calcio Acri prima, del Città di Acri poi. Dal 2018 è iscritto all’albo dei fotografi sportivi per la Serie B di calcio.

Collabora con LaC News24 da settembre 2020. Per il network realizza quotidianamente servizi per il Tg di LaC Tv e fa parte della redazione che impagina la testata regionale online, LaCNews24.it.

Importante il suo contributo anche per Cosenza Channel, altra testata calabrese del Gruppo.