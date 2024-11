Giampaolo Cristofaro, 32 anni, giornalista della scuderia di LaC. A seguito del diploma parte per Roma e si iscrive al Dams dell’Università Tor Vergata. Dopo il conseguimento della triennale decide di immatricolarsi al corso magistrale di Scienze della comunicazione, informazione ed editoria dello stesso ateneo.

Nel 2017 si laurea e pochi mesi dopo partecipa al bando per il Servizio civile universale presso l’ufficio stampa del Dipartimento di Protezione Civile. Viene selezionato e per un anno lavora al fianco dei professionisti della comunicazione d’emergenza.

Poi, la scelta di tornare in Calabria nella sua Nocera Terinese. Dopo aver inviato il curriculum a LaC News24, inizia il suo rapporto di collaborazione con la testata calabrese dove inizia a lavorare all'impaginazione della testata regionale. Nel proseguo della sua esperienza inizia a seguire l’Us Catanzaro redigendo gli articoli di cronaca sportiva. La sua passione per i colori giallorossi ha fatto sì che con il passare del tempo diventasse il corrispondente della formazione calabrese per LaC. Oggi si occupa a pieno di tutto quello che ruota attorno al club non solo scrivendo i pezzi per la testata web ma anche occupandosi dei servizi per le edizioni del telegiornale in onda su LaC Tv.

«Il nostro è un lavoro di squadra - ha detto Giampaolo - che richiede tanta attenzione. Il mondo della comunicazione, soprattutto oggi, viaggia veloce. Lavorando al desk ho la possibilità di relazionarmi con tutti i giornalisti della testata che mi hanno aiutato nella mia crescita professionale ed umana».