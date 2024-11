È più che una passione ed un lavoro. La scrittura per Anna Ossequio è una costante, un filo ininterrotto che da tempo la tiene stretta ai suoi lettori. Giornalista con numerose esperienze professionali alle spalle, fa parte della redazione di LaCity Mag, il daily magazine digitale nato a Milano e diretto da Luca Arnaù. Un progetto del gruppo editoriale Diemmecom con un’anima da settimanale generalista, capace, nonostante la sua giovane età, di far parlare già di sé. Per LaCity Mag, la professionista cosentina si occupa di gossip e non solo. Con la giusta dose di attenzione ed impegno, segue le attività e la vita di divi, cantanti ed attori protagonisti della scena italiana. Scrive inoltre per il portale di LaC News24 destreggiandosi con i suoi articoli tra attualità, cultura e spettacolo.

«Scrivo da quasi tutta la mia vita - racconta -. Fu mio padre, che adesso non c'è più, a portare in casa una rivista e a dirmi che stessero cercando dei giovani collaboratori per scrivere annunci di lavoro». Ed è proprio da lì che parte l'avventura. I primi impegni professionali, i primi testi pubblicati e poi, via via, il lavoro per le redazioni della provincia di Cosenza e della Calabria. Un lungo percorso accompagnato dalla consapevolezza che il settore dell'editoria stesse cambiando di anno in anno e dal desiderio di apprendere sempre più mantenendo viva la curiosità. «Saltellavo da una redazione all'altra - prosegue Anna - fino ad arrivare ad "Edizioni Master" dove ho iniziato a lavorare come correttore di bozze professionista di riviste di informatica con distribuzione nazionale e poi, nel tempo, mi sono proposta come redattore ed infine come giornalista, soprattutto come giornalista web».

C'è un aspetto che Anna, parlando del network LaC, intende sottolineare: la gratitudine di lavorare con giovani che ammira e stima per la loro capacità di possedere una visione a 360 gradi mettendola a disposizione del gruppo. «Spero - aggiunge in conclusione - di essere solo all'inizio della mia avventura con il network».