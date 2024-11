Gli occhi indirizzati sullo schermo del computer, la mano a tenere sotto scacco il mouse, la mente già concentrata sul prossimo contenuto da pubblicare. Irene Dicembre ha l'entusiasmo di chi ha saputo trasformare la propria passione in un lavoro e trattiene nel sorriso la manifestazione di un sogno ricercato ed introdotto, con impegno e dedizione, nella quotidianità.

Ventiseienne di Bovalino, lavora nel reparto social del network LaC. Il suo compito - è lei stessa a raccontarlo - consiste nel programmare il materiale promozionale dei vari format in onda sui canali tv, web e radio del gruppo e realizzare nuovi contenuti multimediali come reel, stories e banner da inserire nelle varie piattaforme social e web. Un'attività orientata ad uno scopo chiaro e prezioso: creare una rete, mettere in contatto diretto il network con i propri utenti, aprire un dialogo con la community. Insomma, un modo per allargare ulteriormente gli spazi di dialogo e confronto messi a disposizione da LaC.

L'amore per l'arte, in tutte le sue sfumature, è una costante nella vita di Irene. Sin da piccola scorge nel teatro, nel cinema e nei media audiovisivi la ragione di una profonda ammirazione. E anche per questo, dopo il diploma conseguito al liceo classico, decide di iscriversi al corso di laurea in Comunicazione e Dams dell'Unical.

«Ho sempre sentito tantissimi pregiudizi su questo corso di studi - sostiene Irene - ma non ho mai creduto a nessuno di essi, anzi ho sempre visto un grandissimo potenziale e tantissime opportunità in questo settore. L'unica mia vera preoccupazione era quella di dovermi trasferire al Nord per lavorare in questo campo. Tuttavia, mentre concludevo il mio corso di studi, il mio fidanzato Tonino aveva intrapreso all'interno del network un percorso per diventare giornalista e così ho conosciuto questa emittente fresca, che dava tanta opportunità ai giovani, tanta fiducia e che non credevo esistesse in Calabria».

Così Irene decide di inviare il proprio curriculum e dopo aver affrontato i primi colloqui entra a far parte del più grande gruppo editoriale della Calabria. Un impegno che la giovane continua ad affiancare allo studio e, nello specifico, al conseguimento di un master di primo livello in Social media manager e scrittura per web. Sui colleghi con cui lavora fianco a fianco spende soltanto parole buone e di certo sincere. «Il nostro reparto, insieme a quello della post produzione, è molto giovane, creativo e dinamico - aggiunge -. È molto piacevole confrontarsi costantemente e collaborare insieme sui vari progetti».

Staccando gli occhi dal pc e gettando lo sguardo al di là dell'immediato presente per immaginare il futuro che la attende, Irene si dice sicura che l'esperienza nel network LaC saprà ancora arricchirla. Lo dice firmando col sorriso la promessa di mettercela tutta.