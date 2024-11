Quella di Luca Latella è una passione per il giornalismo spuntata presto, negli anni della scuola. Un'inclinazione al racconto, una predisposizione a tradurre le storie più interessanti in notizie, che porta addosso da più di venticinque anni. Dalla carta stampata al web, può cambiare lo spazio che ospita i suoi articoli e i suoi servizi giornalistici ma non l'approccio ai fatti.

Luca dà voce al territorio e alla gente che lo abita. Lo fa schierandosi sempre dalla parte della verità e prestando attenzione alla verifica delle fonti, al loro intreccio, per non tradire la fiducia che i lettori gli riservano. Con un pizzico di nostalgia ricorda il profumo della carta di giornale a cui affidava, qualche anno fa, inchiostro e parole ma non per questo respinge la modernità con il suo carico di cambiamenti.



L'attività professionale di Luca Latella prende il via nel 1998 dalle colonne de "La Provincia Cosentina". Nel 2000 arriva il passaggio a "Il Quotidiano della Calabria" dove lavora fino al 2016. Nel 2013 fonda e dirige per due anni "L'eco dello Ionio", un local della Sibaritide, prima di proseguire l'impegno giornalistico con "Il Corriere della Calabria". A maggio 2023, infine, l'approdo nel più grande network della regione: LaC.«Appena arrivato negli studi e nella redazione di Vibo Valentia - racconta il giornalista - mi sono reso subito conto dell'impero mediatico in cui mi trovavo. Ho avuto subito la sensazione di essere in un grande network e ho notato quanto lavoro ci sia dietro, quanta gente lavori al suo interno e quanto sia importante il lavoro di squadra».



Dalla cronaca alla politica, dalla cultura alla società, sono tanti i temi di cui il giornalista di LaC News24 si occupa. Un impegno che rinnova ogni volta che c'è una storia da raccontare, un fatto da portare alla giusta attenzione. «Dopo tanti anni di lavoro in cui mi ero anche un po' assuefatto - aggiunge Luca in conclusione -, l'arrivo a LaC è stata una grande riscoperta: mi è ritornata la voglia di divertirmi con questo lavoro».