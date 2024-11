C'è tanta passione nella vita di Daniele Fazio. Il percorso professionale del giovane operatore e tecnico del network LaC si intreccia da tempo con l'amore per la musica, il giornalismo ed il mondo audiovisivo. È in famiglia che Daniele scopre un forte attaccamento per le note musicali. Proprio come il padre, che si occupava di produzioni video ma era anche chitarrista, inizia a calcare i palcoscenici di tutta Italia fino ad arrivare in un secondo momento, con il gruppo dei Quarto Bra, a produrre due dischi. «Sono partito con la passione per la musica ma successivamente ho capito che non mi bastava solamente suonarla. Volevo anche capirla - racconta Daniele -. Quindi ho deciso di diventare tecnico del suono e ho iniziato a studiare per fare diventare questa mia passione una professione».



Parallelamente dedica parte del suo tempo alla realizzazione di numerose produzioni video. Per anni si occupa di riprese, montaggi, editing video, collaborando anche con la Rai per diversi servizi giornalistici. Una circostanza che gli consente di entrare in contatto con alcuni professionisti dell'informazione e di acquisire una serie di nozioni da mettere in pratica. «Ho scoperto così la passione per il giornalismo - aggiunge Daniele -. Mi sono occupato di fare soprattutto video-servizi, vox populi e cose del genere. Sono riuscito, dopo poco più di due anni, a diventare giornalista».



Tra le esperienze da vivere e sperimentare, fino a pochi mesi fa, Daniele annoverava quella televisiva. Una possibilità che gli è stata però concessa da LaC Tv e da LaC OnAir. Come operatore di ripresa ha seguito per il network il Festival dei fuochi pirotecnici che si è tenuto a Belvedere Marittimo, ha collaborato alla realizzazione del programma "La Banda degli OnAir", ha seguito diversi servizi giornalistici e si è occupato del montaggio e della messa in onda del giornale radio di LaC OnAir.



«Sono molto felice di essere entrato in questo network e di farne parte - afferma il tecnico -. Ho avuto modo di conoscere molte persone che lavorano qui con grandi capacità e un'indole davvero umile. Sono sicuro che faremo grandi cose insieme».