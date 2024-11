VIDEO | La collaborazione con diverse testate e i riconoscimenti per la narrativa e la poesia. Ecco come si racconta la giornalista professionista che dal 2019 è parte del network LaC

Molti professionisti scelgono di utilizzare uno pseudonimo per rendere più gradevole e facile il proprio cognome. Gabriella Lax scherza ed ironizza con il suo. Deve puntualmente spiegare che non è un nome d'arte, non un appellativo per farsi identificare.

Nata a Reggio Calabria, laureata in Legge all'università degli Studi di Messina, è giornalista professionista dal 2017. Ha condotto trasmissioni radiofoniche e televisive ed è stata responsabile di testate giornalistiche online, ma è nella carta stampata che ha trovato la sua giusta dimensione. Ha lavorato per l'agenzia di stampa nazionale La Presse e per i quotidiani Il Domani della Calabria, Calabria sera, L'Ora della Calabria, Il Garantista e Cronache della Calabrie. È counselor ad indirizzo umanistico sistemico relazionale integrato. Ha ricevuto, inoltre, diversi riconoscimenti per la narrativa e la poesia, sue passioni da sempre.

Nel novembre del 2019 entra a far parte della grande famiglia del network.

Si occupa principalmente di cronaca in tutte le sue sfumature, con una particolare attenzione ai temi sociali e alle storie di cronaca nera.

«La passione per la scrittura mi accompagna da quando ero bambina. Mio padre, - racconta Gabriella - uscita da scuola, mi portava in ufficio e mi lasciava davanti a una vecchia Olivetti. Scrivevo tanto, maneggiavo con la carta carbone. Una passione che mi accompagna da tutta una vita, anche se i miei studi, ad un certo punto, mi hanno portato da tutt'altra parte. Ma certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano...».