VIDEO | Dopo diverse esperienze al Nord, ha deciso di rientrare in Calabria. Oggi nel network LaC fa parte del team impegnato nella costruzione del telegiornale

Mattia De Blasi, 29 anni, di Terranova da Sibari. A Milano frequenta l’accademia e consegue il diploma triennale regia cinematografica. Dopo varie esperienze nel Nord Italia, anche con realtà importanti, inizia la collaborazione con il network LaC. Qui fa parte di un team di quattro tecnici, impegnati nella costruzione del telegiornale, lavorando sui video per armonizzarli ed inserirli nel contesto di ogni edizione.

«Anni fa ho iniziato a lavorare per un'azienda di doppiaggio, - ha detto Mattia - in un reparto di adattamento video, ovvero la riformattazione di tutti prodotti video esteri. Questa esperienza mi ha dato modo di lavorare con clienti di alto calibro come Sky e Netflix e ho avuto la possibilità di conoscere doppiatori di fama internazionale».