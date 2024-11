Le passioni non rispondono ai comandi. E, come il coraggio di don Abbondio, se non ce le hai non te le puoi dare. Stefania Reale lavora per il network LaC da qualche mese, dà supporto tecnico alla regia del telegiornale di LaC News24, e quando parla delle sue passioni non fa altro che tratteggiare ciò contribuisce a renderla felice. Sono due, nello specifico, gli interessi che la giovane professionista coltiva da anni: la video produzione e la musica.

All'interno del network LaC si occupa della gestione dei fondali videowall e dei mixer audio durante le dirette e di curare le inquadrature delle videocamere. Tra i suoi compiti c'è inoltre quello di revisionare e graficare i servizi giornalistici da inserire sul web e talvolta di montarli da zero.

Oltre a lavorare per il più grande gruppo editoriale della Calabria, produce contenuti per eventi, cortometraggi, videoclip musicali e documentari in veste di regista e tecnico di post produzione. «Tutto ciò - svela Stefania - è stato sicuramente aiutato dal mio percorso universitario, in Tecnologia cinematografica, ma già da adolescente la video produzione era una passione preponderante, sin da quando mi fu regalata al primo anno del liceo la mia prima reflex». Nella vita della venticinquenne calabrese anche l'amore per la musica gioca un ruolo prezioso, capace di emozionarla e di fare emozionare gli altri. Stefania canta, suona la chitarra e scrive canzoni. Inoltre è al momento impegnata con la sua band per l'uscita dell'album di debutto.

In merito al suo percorso all'interno del network LaC afferma di aver accolto sin da subito positivamente tutte le responsabilità legate al ruolo ricoperto in azienda e di essere stata aiutata dai colleghi che, grazie alla loro professionalità, sono riusciti a guidarla fino a farle raggiungere la propria. «Attualmente - aggiunge Stefania - posso dire che la crescita non c'è stata soltanto a livello lavorativo ma anche e soprattutto personale: LaC è un network che dà tanto da imparare e ti fa sentire a casa».