Lavora nella redazione romana del Gruppo ma è nata e cresciuta in Calabria: «Seguo eventi, preparo servizi tg e pezzi per il web per poter raccontare con orgoglio di una Calabria diversa lontana da tanti pregiudizi»

L’arrivo di Simona Volpe negli studi de LaCapitale a maggio 2022 è un ritorno alle origini per due motivi: il primo è un riavvicinamento alla terra in cui è nata, la Calabria e da cui è andata via oltre quindici anni fa. C’è poi un ritorno al primo amore, il giornalismo, dopo anni in cui si è occupata di ufficio stampa e comunicazione.

Non aveva neanche 18 anni quando bussò alla redazione del Quotidiano della Calabria per proporsi come collaboratrice, davanti si trovò un giovane caporedattore che si chiamava Alessandro Russo che le diede questa opportunità. Da lì inizia la gavetta, prima a Reggio Calabria, poi a Cosenza dove ha frequentato la triennale in Scienze della Comunicazione e poi a Roma dove si è laureata in Editoria e giornalismo. In contemporanea agli studi coltivava la sua passione per il giornalismo, scrivendo per la carta stampata, facendo un’esperienza in tv nell’emittente televisiva Telereggiocalabria e poi a Roma nelle redazioni di Leggo, Rds e in altri blog di cronaca capitolina. La svolta nel 2010 quando entra nell’ufficio stampa dell’Unione Nazionale Consumatori: da quel momento lavoro e famiglia si sono intrecciati perché nella sede dell’associazione trova anche l’amore, si sposa con Massimiliano e nel 2016 nasce Vincenzo.

Negli ultimi due anni il suo lavoro nella comunicazione tra siti internet da aggiornare, rapporti da seguire, social da controllare ha iniziato a stargli un po’ stretta e per questo ha iniziato a guardarsi intorno riprendendo alcune collaborazioni giornalistiche e poi, è arrivata una nuova opportunità: ancora una volta ad offrirla Alessandro Russo, questa volta nelle vesti di direttore editoriale di LaC.

«Coniugo la mia passione per la comunicazione e l’amore per il giornalismo - ha detto Simona - seguo alcuni eventi per LaC, preparo servizi per il tg e le trasmissioni di approfondimento de La Capitale, scrivo pezzi per il sito, il tutto con una grande soddisfazione per poter raccontare con orgoglio di una Calabria diversa lontana da tanti pregiudizi».